سلاح الجو المسير في الجيش اليمني يستهدف مطار جيزان السعودي

جهينة نيوز:

شن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني هجوماً بعدد من طائرات قاصف “كي 2” على مطار جيزان جنوب السعودية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن سلاح الجو المسير “استهدف مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن” موضحاً أن الهجمات الجوية تأتي “بعد أن حولت دول العدوان مطار جيزان إلى قاعدة عسكرية لشن الاعتداءات على اليمن ومواطنيه ومنشآته”.

إلى ذلك أشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت الليلة الماضية هجوماً مباغتاً على مواقع لقوى العدوان شرق جبل النار بمحور جيزان وكبدتها خسائر فادحة.

وأكد أن جندياً سعودياً و4 مرتزقة قتلوا خلال الهجوم كما تم الاستيلاء على عتاد عسكري خلال العملية.

وكان الجيش واللجان الشعبية تمكنوا أمس من السيطرة على مواقع للمرتزقة قبالة جبل قيس بمحور جيزان بعملية هجومية واسعة ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوف هؤلاء المرتزقة.

مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في نجران والجوف

وفي نجران والجوف قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية.

وأوضح مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا لهجوم واسع للمرتزقة من ثلاثة مسارات في صحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء بنجران مؤكداً مقتل وجرح عدد من المرتزقة وتدمير آلية عسكرية خلال صد الهجوم.

كما قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم في كمين لوحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة الجوف.