جهينة نيوز:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الساحلية لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية فيما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في باقي المناطق مع أجواء سديمية حارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالرعد والبرد أحيانا خاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الشمالية الغربية والساحلية شرقية إلى جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المنطقة الساحلية بينما تنخفض في باقي المناطق لتقترب من معدلاتها ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالرعد والبرد أحيانا وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الاحد الاثنين الثلاثاء

دمشق 34/22 33/20 34/20

القنيطرة 29/20 30/18 31/18

درعا 33/23 33/21 35/21

السويداء 31/16 31/16 32/16

حمص 35/18 31/17 32/17

حماة 36/21 32/19 33/19

الحسكة 45/25 45/25 43/25

اللاذقية 20/16 20/15 20/15

طرطوس 23/18 23/18 23/18

حلب 36/24 33/25 31/22

ادلب 32/19 32/19 29/19

دير الزور 42/24 40/23 39/22

الرقة 40/24 40/24 38/22