فلسطينية تطمح للشهرة العالمية من خلال برنامج ذا فويس النسخة الاسرائيلية

جهينة نيوز

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جدل كبير بعد مشاركة فتاة فلسطينية تدعى سما شوفاني، في برنامج ذا فويس في نسخته الإسرائيلية.

وانقسمت منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لصوتها ومعارض لاختيارها النسخة الإسرائيلية بدلاً من النسخة العربية للبرنامج العالمي للمواهب.

وسما عزيز شوفاني، فتاة فلسطينية من مواليد مدينة الناصرة، وتبلغ من العمر 20 عام ، وسبق لها الحصول على المركز الأول في مسابقة غنائية بالناصرة.

وتطمح شوفاني للشهرة والعالمية، لكنها لا تسعى لذلك في الدول العربية، معتقدة أنه صعب جداً على الفنان أن يتطور في البلدان العربية

وقدمت شوفاني عدد من المقطوعات الموسيقية مؤخراً وأغاني مشهورة باللغتين العربية والإنجليزية منها" عربي أنا اخشيني"، ومن المقرر خوضها للمراحل الأخيرة ببرنامج ذا فويس في نسخته الإسرائيلية.