خلال عيد الفطر في دمشق: وفاة طفلة سقطت من "أرجوحة".. و40 إصابة "بفرد الخردق"!

جهينة نيوز

كشف مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” محمد هيثم الحسيني عن استقبال أكثر من 3200 حالة إسعافية ومرضية خلال أيام عيد الفطر السعيد، وذلك بزيادة عن الأيام العادية.

وبيّن الحسيني أن معظم الحالات ناجمة عن حوادث السير سواء السيارات أو الموتورات، نتيجة السرعة الرعناء وعدم التقيد بتعليمات قيادة المركبة، مؤكداً وجود زيادة ملحوظة في حوادث السير خلال الفترة السابقة، مبيناً ضبط عدد كبير من حوادث السير خلال العيد.

كما أكد الحسيني وجود زيادة ملحوظة من الحالات الناجمة عن استخدام «ألعاب فرد أو بارودة الخردق» والتي تتسبب بأضرار في العين وحالات نزوف في العين، موضحاً أن عدد حالات الإسعاف نتيجة استخدام “فرد الخردق” تجاوزت الـ40 حالة.

ولفت مدير مشفى دمشق إلى استقبال حالة لفتاة في الثانية عشرة من عمرها مصابة بكسر في الجمجمة نتيجة سقوطها من المرجوحة ما تسبب بوفاتها.

كما أشار مدير عام المشفى لـ”الوطن” إلى استقبال حالات إسعافية ناجمة عن المشاجرات بين الأشخاص خارج إطار التقيد بالقوانين، مشيراً إلى استقبال أكثر من 28 حالة ناجمة عن المشاجرات، ومنها قيام البعض باستخدام الأدوات الحادة، ذاكرا أن المشاجرات أدت إلى حالة فقدان في البصر لأحد الأشخاص.