دعوى ضد ديك في محاكم فرنسا.. والسبب أنه يصيح باكرا

جهينة نيوز

أرجئت اليوم محاكمة محورها ديك متهم بأنه يصيح باكرا جدا في جزيرة سياحية جنوب غرب فرنسا إلى 4 تموز، في مسعى إلى حلّ هذه المسألة بالتراضي.

وقد أجّلت هذه المحاكمة في محكمة روشفور الابتدائية (جنوب غرب فرنسا)، لتبادل الأدلّة بين المحامين.

ولم يحضر الديك موريس المحكمة من "شدّة التعب". وقد تغيّب عنها أيضا أصحاب الشكوى، وهما زوجان متقاعدان.

ويعيش الديك محور النزاع في سان- بيار دوليرون في جزيرة أوليرون على الساحل الغربي لفرنسا، حيث يشكّل صياحه فجرا مصدر إزعاج للزوجين اللذين يملكان منزلا في الجوار.

وأكدت صاحبة الديك كورين فيسو في روشوفور صباح اليوم أنها منفتحة على أي شكل من أشكال الحوار.

أما محامي الادعاء فنسان أوبردو، فقال إن موكليه وجّها رسالة إلى رئيس بلدية المنطقة، أعربا فيها عن نيتهما حلّ المسألة بالتراضي، موضحا انهما "هما يسعيان إلى الصلح وينشدان السكينة".

وقد أثارت هذه القضية ردود فعل كثيرة في فرنسا.

وطالب رئيس بلدية منطقة في جنوب غرب البلاد بإدراج الأصوات المعهودة في الريف الفرنسي ضمن "التراث الوطني".