سلاح روسي مجهول يشغل مواقع التواصل الاجتماعي - صورة

جهينة نيوز:

إنتشرت صورة لسلاح روسي مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي و شغلت الناشطين و الخبراء العسكريين.

و يظهر في الصورة سلاح يشبه الصاروخ محمول على عربة تشبه عربات الصواريخ و لكن تعلوه الأنابيب و الكابلات من الخارج مما يشير الى أن السلاح ليس صاروخ مخصص للاطلاق, و قال ناشطون أن الصورة لسلاح ليزري روسي في حين كتب آخرون لا يتوفر اي معلومات على الشبكة العنكبوتية عن مثل هذا السلاح الليزري.

هذا و يذكر أن الصورة الغير واضحة المعالم تشير الى ان السلاح ربما سلاح من حقبة الحرب الباردة و من غير المستبعد أن يكون سلاح ليزري سري مع الاخذ بعين الاعتبار ان روسيا طورت مؤخراً سلاح ليزري قادر على اعماء الاقمار الصناعية و الصواريخ.