أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٩/ ٦: شجاع جريء حيوي يحب الزعامة ويحب الراحة يفضل العمل على التخطيط النظري، يؤثر بالاخرين، يقظ صادق يحب الجمال والسيطرة والمروءة، احلامه تنقلب لواقعية، حنون، ولادة طفل للبعض، وللبعض خبرة هامة بالنسبة لخبراته يضيفها هذه السنة، تنقلات واجواء ملائمة، يطمئن قلبك، مؤسسات وولادة عقار جديد او ميراث تحصل عليه

الحمل: القمر بالعذراء، نهارك يحمل ازدحام بجدول اعمالك، يوم واعد على صعيد مهني، تشعر بانك خاضع لتوقيت صارم وهذا الشيء يدفعك للتوتر ويضيق صدرك، كثرة العمل تسرق منك لحظات، باشر بنظام غذائي وكن منتبه، العاب رياضية وتنظم وقتك لاخذ قسط من الراحة، تعيد ترتيب اوضاعك لتحسن الاحوال.

الثور: نهارك محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفي ان تفكر او ترغب بأشياء حتى تجد الابواب مفتوحة على صعيد مالي او اجتماعي، تتذوق طعم السعادة وتلمس الاهتمام.، علاقات مميزة مع الاحبة وخبر يخص اولاد للبعض، اهتمام او تغيير مكان اقامة لك

الجوزاء: منهمك ومتعب بمشاغل عقارية عائلية، اكتشاف معلومات وحقائق مخفية، تميل للانتقاد والمواجهة مع عائلتك او في عملك، حاول البحث عن الراحة وكل ما هو مفيد، تحرر من القيود ولكن فجأة تتعطل الامور وتنهمك بحل مسالة شخصية، تصليحات واعطال.

السرطان: نهارك جيد، توظف طاقتك ايجابيا لتعود عليك بمردود يضاهي جهدك، امسك زمام الامور والتطورات والتنقلات، انتبه لا تلتزم بشيء اذا لم تعمل عليه دراسة، عزز موقعك وتواصل مع الاخرين، نهارك يحمل أخبار جيدة، لقاءات جيران انتبه من الالات الحادة

الأسد: رافق المتفائلين، تشعر بسهولة الاتصال للحصول على مساعدة ثمينة، تطوير بالمجال المالي احتمال تشعر بحالة من الارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات، فواتير مستحقة تنهال عليك مما يجعلك تعيد النظر بالميزانية، ياتيك عون او مكسب مالي غير متوقع، تصرف بتكتم وانتبه من السرقة او الدفع الزائد، ربح مفاجى للبعض من جهة غير متوقعة

العذراء: القمر ببرجك، يحمل لك تقدير واهتمام وتعزز اتصالك بالاخرين، تبدد سوء التفاهم، نشيط وحيوي، اعماله العالقة تمشي بيسر،تنقل الوقائع كما هي لانك بحجم المسؤولية تتألق بين الناس، القمر يعطيك الطاقة والنشاط

الميزان: بما ان القمر بالعذراء، انتبه انت مدعو لاستنفار حسك الفطري حتى تقاوم اشباح القلق، لا تأخذ قرار، تخمينك آني ووقتي، ربما تحتاج لسند قوي، لا تستسلم للاحباط، خفف عصبيتك

العقرب: حضورك مرغوب فيه، دعوات عديدة والبعض منها غير منتظر، تزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة يعطي البعض اهمية منها، تطمئن أصدقاء من وقت لآخر تسمع نصائح وتحصل على امنيه من خلال الاصدقاء، معارف قديمة وجديدة

القوس: تركيزك على الاهتمام تعمل على تدعيم مكانتك الشخصية امام المعنيين كن حذر من بعض الاشخاص الحاقدين، تقبل نصيحة حتى تتخطى ازمة بعملك، تفتح ابوابك لانجاز تطمح له، حافظ على رصانتك فترة مهمة فيها امتحان لك

الجدي: نشاط وحركة مما يدفعك للدفاع عن افكارك حتى تثبت وجهة نظرك في امور تتعلق اما بالحياة الاجتماعية او العمل، تزداد رغبتك بالاتصالات البعيدة، تسجل وقفة جديدة على صعيد قانون او صعيد شخصي

الدلو: قراراتك ناجحة وحكيمة تنظر بطريقة مختلفة للامور، تحصل على بعض المدخول تساعد احد من معارفك، تغييرات جذرية، تضطر لسداد الديون او استحقاقات مالية، انتبه لصحتك لا تغضب، انتبه للامور التي فيها عمل او استحقاقات

الحوت: القمر مقابل لك وقد يزعجك، تجد نفسك امام بعض المعاكسات وتدفعك لتكون هجومي وعصبي وتراجع نفسك، ترمي كل الاشغال وراء ظهرك، حاول اقامة حوار عميق مع الشركاء بهدف ازالة خلافات معينة، حتى لا تبقى نار تحت رماد، تفكر بتدعيم الشراكة