الجيش يصد هجمات (جبهة النصرة) ويدمر مفخخاتهم وآلياتهم في ريف حماة

جهينة نيوز:

دمرت وحدات الجيش العربي السوري العاملة على محور ريف حماة الشمالي بضربات دقيقة العديد من سيارات الدفع الرباعي والمصفحات والمفخخات التي استخدمتها المجموعات الإرهابية في هجومها على محور تل ملح وكفرهود بريف حماه الشمالي وأوقعت العديد من القتلى في صفوفها.

وتابعت وحدات الجيش ملاحقة فلول إرهابيي “جبهة النصرة” على المحور الشمالي بعد تكبيدهم خسائر بالأفراد والمعدات رغم التحشيدات الكبيرة للإرهابيين والمفخخات التي حاول التنظيم الإرهابي استخدامها لإحداث خروقات في خطوط الاشتباك .

و تم التعامل مع المفخخات وتدميرها من قبل وحدات الجيش قبل وصولها إلى خطوط الاشتباك بالتزامن مع توجيه ضربات مركزة ضد المجموعات الإرهابية التي حاولت التسلل عبر الخطوط الأمامية واستهداف خطوط إمدادها الخلفية ومقرات قيادتهم بسلاحي المدفعية والصواريخ.

في هذه الأثناء أقرت التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بتكبدها خسائر كبيرة في العتاد ومقتل العديد من متزعميها من بينهم الإرهابي عبد الباسط الساروت.

وكانت المجموعات الإرهابية شنت أمس هجوماً عنيفاً على محور كفرهود وتل ملح مستخدمة عربات ومصفحات وأسلحة جديدة زودها بها النظام التركي في محاولة للتعويض عن الهزائم التي منيت بها أمام تقدم الجيش الذي استعاد أكثر من 24 بلدة وقرية بريفي حماة الشمالي وادلب الجنوبي وطهرها من الإرهاب حيث امتصت وحدات الجيش الهجوم وتصدت له بقوة الأمر الذي أدى إلى تحطيم القوة المهاجمة وتكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد الذي ظهر بمعظمه سيارات دفع رباعي مقدمة من النظام التركي.

و وجهت وحدات الجيش ضربات مكثفة على مجموعات إرهابية كانت تستهدف بالقذائف والصواريخ قرية شيزر والمناطق المجاورة لها بريف حماة الشمالي أسفرت عن تدمير عدد من المنصات وسقوط قتلى ومصابين بين صفوفها.

و استهدفت وحدات الجيش بعمليات مركزة إمدادات الإرهابيين وتحركاتهم من ريف إدلب باتجاه ريف حماة الشمالي أدت إلى تدمير آليات ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين في أطراف خان شيخون وبلدة الهبيط.

وتشكل التنظيمات الإرهابية التي تنتشر بريفي حماة الشمالي وادلب الجنوبي وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة الوجه الآخر لتنظيم داعش الإرهابي وتتألف بمعظمها من جنسيات أجنبية ترتبط بأجهزة الاستخبارات الغربية وتتبع أيديولوجيا تنظيم القاعدة الإرهابي نفسها.