(فتح): تصريحات فريدمان عنصرية وتخالف القانون الدولي

جهينة نيوز:

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أن التصريحات الأمريكية حول حق “إسرائيل” بضم أجزاء من الضفة الغربية تصريحات عنصرية تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الحركة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن التصريحات التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز على لسان سفير واشنطن في كيان الاحتلال الإسرائيلي ديفيد فريدمان تؤكد الانحياز الأمريكي الفاضح للاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

وشددت الحركة على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي حل أو صفقة لا تلبي حقوقهم وتقوض إقامة دولتهم المستقلة داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ واحترام القانون الدولي.

بدوره أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن تصريحات السفير الأمريكي في “إسرائيل” وقحة ولا قيمة لها وتمثل تعديا سافرا على القانون الدولي.

وأوضح البرغوثي أن هذه التصريحات تفضح زيف ادعاءات فريق ما تسمى “صفقة القرن” التي يرفضها الفلسطينيون ويجب أن ترفضها كل الدول العربية ودول العالم.

وتأتي تصريحات فريدمان التي حاول الترويج فيها لما تسمى “صفقة القرن” الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية بعد أقل من 3 أشهر على إعلان ترامب حول الجولان السوري المحتل والذى رفضته أغلبية دول العالم وكذلك بعد عام من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة في أيار 2018.