مقتل الارهابي عبد الباسط الساروت في تركيا

السبت, 8 حزيران 2019 الساعة 19:16 | شؤون محلية, أخبار محلية

مقتل الارهابي عبد الباسط الساروت في تركيا

جهينة نيوز:

قتل القيادي في تنظيم "جيش العزة" الإرهابي عبد الباسط الساروت، المعروف عنه انه مطرب الارهابيين متأثرا بجروح أصيب بها في معارك ريف حماة الشمالي.

ونقل تنسيقيات الارهابيين عن الناطق باسم "جيش العزة" مصطفى معراتي قوله إن "الساروت مات في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرا بالجروح التي أصيب بها في المعارك التي كان مشاركا بها في ريف حماة".

ووفقا للموقع، أصيب الساروت في المعارك بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى تركيا حيث قتل هناك.

وأفادت تقارير بأن الساروت كان قد بايع تنظيم "داعش" الإرهابي في وقت من الأوقات.


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