الرئيس عون: لا تهاون مع الإرهاب بكل أشكاله

جهينة نيوز:

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم التأكيد على عدم التهاون مع الإرهاب بكل أشكاله أو التساهل مع المتورطين به.

وقال عون في تصريح اليوم بمناسبة يوم شهداء القضاء في لبنان إنه “لا تهاون مع الإرهاب ولا تساهل مع أي جهة يمكن أن تجد تبريرات لأولئك الذين اعتدوا بالفعل أم بالقول على سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية أو استهدفوا الأبرياء والاستقرار في لبنان”.

وشدد عون على الترابط القائم بين عمل الأجهزة الأمنية والقضاء لإحقاق الحق والعدالة مجددا التأكيد على أن استقلالية السلطة القضائية لا تتحقق إلا عبر تعاون القضاة مع بعضهم بعضا.

وكان ضابط برتبة ملازم أول وجندي برتبة عريف وآخر من قوى الأمن اللبناني قتلوا مساء الاثنين الماضي جراء اعتداء مسلح في محلة الميناء بمدينة طرابلس انتهى بمقتل الإرهابي عبد الرحمن مبسوط بتفجيره الحزام الناسف الذي كان يرتديه.