تضرر نحو 70 ألف دونم مزروعة بالقمح والشعير جراء الحرائق في الحسكة

جهينة نيوز:

ذكرت مديرية زراعة الحسكة أن المساحة الإجمالية المزروعة بالقمح والشعير المتضررة من الحرائق لتاريخه بلغت 70 ألف دونم موزعة في مختلف أرجاء المحافظة

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في المديرية المهندس جلال بلال أن كمية فاقد الأقماح والشعير نتيجة الحرائق تقدر بنحو 18 ألف طن ما ألحق خسائر مادية بالمزارعين موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة وجفاف المحصولين واتصال المساحات المزروعة ببعضها يجعل الحرائق تمتد بشكل سريع وواسع وتأتي على مساحات زراعية كبيرة قبل السيطرة عليها وإطفائها.

ودعا المهندس بلال الأهالي وأصحاب الحصادات والآليات إلى اتباع إجراءات منع حدوث الحرائق في المناطق الزراعية وتطبيق إرشادات الحد منها مبينا أن معظم الحرائق تركزت في المناطق الجنوبية والشرقية والغربية من المحافظة.

يشار إلى أن مجمل المساحة المزروعة بالقمح والشعير القابلة للحصاد في المحافظة تتجاوز 900 ألف هكتار.