الاحتلال يعتقل احد حراس الاقصى و يقتحم جبل المكبر ويعتقل فتاة و4 شبان

جهينة نيوز:

اقتحمت قوات الاحتلال، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس، وقامت باعتقال فتاة و4 شبان.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جبل المكبر، وقامت بإلقاء القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بصورة عشوائية، وخلال ذلك قامت باعتقال 4 شبان وفتاة، واقتادتهم لمركز شرطة الاحتلال”عوز” للتحقيق.

وأضاف الشهود أن أحد المعتقلين أصيب بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف نور أبو سرور (24 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

و في ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، أحد حارس المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتدت على حارس المسجد الأقصى مهند ادريس بالضرب المبرح، وقامت باقتياده لمركز التحقيق.

وأوضح شهود عيان أن أفراد من شرطة الاحتلال حاولوا اقتحام مصلى باب الرحمة بأحذيتهم، وخلال ذلك طالبهم الحارس مهند ادريس بخلعها خارجا قبل الدخول، فقامت الشرطة بمهاجمته والاعتداء عليه ثم اعتقاله.

وكالات