سفيرسوريا في روسيا: مشاركتنا في منتدى بطرسبورغ يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات

جهينة نيوز

أكد السفير السوري لدى روسيا الاتحادية رياض حداد أن سوريا أن المشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي جاءت تعزيزا للعلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وقال السفير لوكالة "سبوتنيك" أن هناك فرص استثمارية كبيرة في محال الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة مؤكدا أن الوفد الروسي هذه السنة جاء بمشاركة كبيرة من سوريا برئاسة وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل، وجاءت تعزيزا للعلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وأشار السفير إلى أن هناك جهود روسية كبيرة بالتعاون مع سوريا لاستعادة الأمن والاستقرار ليس السياسي فقط، بل الاقتصادي والسياسي والمالي والعودة بمدننا لتكون أفضل من السابق.

وأكد أن الهم الأساسي الآن هو تحرير أراضيها من العصابات الإرهابية المسلحة والوجود الأجنبي غير الشرعي، مؤكدا أنه عندما تصل سوريا إلى هذه المرحلة، فستكون سوريا قادرة على إعادة الإعمار بدون أي أحد.