"لامبورغيني" تطور سيارة رياضية جبارة للطرق الوعرة!

جهينة نيوز

أعلنت شركة "لامبورغيني" عن خطتها لتطوير سيارة رياضية مميزة، قادرة على اجتياز أصعب أنواع الطرق.

وستحمل هذه المركبة اسم Sterrato، وستصنّع على منصة شبيهة بمنصات سيارات Huracan Evo، وتحصل على هيكل متين مصنوع من المعدن وألياف الكربون ومزيج خاص من المطاط والبلاستيك.

كما ستحصل هذه السيارة على ماصات صدمات خاصة مصنوعة من الألومينيوم، ونظام تعليق معدل، وعجلات بمقاس 20 إنش، تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة.

وستزود بمحرك توربيني جبار بـ 10 أسطوانات وسعة 5.2 لتر، وعزم 640 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ونظام إلكتروني سيزيد من ثباتها عند المنعطفات، ويتحكم بحركة كل عجلة من عجلاتها على حدة، تبعا للطريق الذي تسير عليه.

المصدر: فيستي