شهيد و 3 اصابات باعتداء الإرهابيين بالصواريخ على شيزر بريف حماة الشمالي

السبت, 8 حزيران 2019 الساعة 14:21 | شؤون محلية, أخبار محلية

شهيد و 3 اصابات باعتداء الإرهابيين بالصواريخ على شيزر بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

استشهد مدني وأصيب 3 آخرون جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بعدد من الصواريخ على بلدة شيزر بريف حماة الشمالي الغربي في خرق جديد من قبل الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمالي المتاخم لريف إدلب اعتدت صباح اليوم بعدد من الصواريخ على منازل المواطنين في بلدة شيزر شمال غرب مدينة محردة بالريف الشمالي ما أسفر عن استشهاد مدني واصابة 3 آخرين واحداث دمار بمنازل الأهالي وممتلكاتهم.

وردت وحدات الجيش على الاعتداء الإرهابي برمايات مركزة بسلاح المدفعية على مواقع الإرهابيين في بلدتي اللطامنة وكفر زيتا ما أدى إلى تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع إصابات في صفوفهم.

وتواصل المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي خروقاتها لاتفاق منطقة خفض التصعيد والاعتداء على المناطق الآمنة في مدينة حماة وريفها كان آخرها مساء أمس حيث اعتدى الإرهابيون بعدة صواريخ على الأحياء السكنية بمدينة حماة ما أدى إلى إصابات بين الأهالي ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

 

 


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