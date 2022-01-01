غداً.. انطلاق امتحانات الفصل الثاني في الجامعات الحكومية.. والتعليم العالي تصدر تعليماتها

جهينة نيوز

تنطلق يوم غد الأحد امتحانات الدورة الفصلية الثانية في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2018-2019 وتستمر حتى نهاية حزيران الجاري مع تقديرات بتقدم نحو 600 ألف طالب وطالبة حسب أرقام وزارة التعليم العالي.

وعممت الوزارة التعليمات الامتحانية على الجامعات حيث أكدت ضرورة حضور الطلاب إلى قاعة الامتحان قبل ربع ساعة من موعده لمعرفة أماكنهم وتسهيل عملية توزيع الأوراق الامتحانية وإحضار الهوية الشخصية والبطاقة الجامعية معاً.

وأوضحت الوزارة في التعميم أنه في حال وجود خطأ من المراقبين يتقدم الطالب بشكوى رسمية إلى إدارة الكلية دون إثارة الشغب في القاعة أو الاحتكاك مع أي منهم كي لا يحال إلى لجنة الانضباط مؤكدة منع الخروج من قاعة الامتحان قبل مضي نصف ساعة على بدئه وقبل أخذ التفقد لكامل الطلاب في القاعة.

وتضمنت التعليمات أيضاً التأكيد على عدم وضع أي إشارة فارقة على ورقة الإجابة وتأكد الطالب من وجود الختم الامتحاني عليها والاستجابة لرغبة رئيس القاعة في تغيير مكانه إذا اقتضت الضرورة وعدم تبديل الأوراق الامتحانية بعد توزيعها ومنع التجول والتجمع في الممرات والتدخين نهائياً داخل حرم الجامعة.

وشددت الوزارة على أن أي مخالفة للتعليمات الامتحانية يتم بموجبها إحالة الطالب إلى لجنة الانضباط وتحجب درجات المقررات التي تقدم بها إلى حين صدور قرار اللجنة وكل محاولة للغش يخرج الطالب من قاعة الامتحان ويصبح امتحانه لاغياً في جميع مقررات الدورة ويعطى فيها درجة الصفر ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في ست دورات امتحانية على الأكثر.

وكان مجلس التعليم العالي قرر تطبيق النظام الفصلي المعدل في الجامعات الحكومية على جميع الطلاب المستجدين والقدامى بدءاً من العام الدراسي الحالي وعليه تقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين وثلاث دورات امتحانية حيث تشمل امتحانات كل فصل مقرراته فقط أما الامتحان الصيفي فيشمل مقررات الفصلين معاً ويحق للطالب الدخول إليه إذا كان مجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.