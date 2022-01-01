الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في الجولان المحتل امتدت نيرانه إلى قرية صيدا الحانوت بالقنيطرة

جهينة نيوز

في إطار ممارساتها العدوانية بحق الجولان السوري المحتل افتعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليل أمس حريقاً كبيراً في أراض زراعية ورعوية تقع إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي المحرر امتدت نيرانه إلى أراضي القرية.

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة حسين اسحق في تصريح لسانا أن افتعال الحرائق وغيرها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجولان المحتل أمر متوقع وهو مخالف للقرارات والاتفاقيات الدولية ويؤكد عدوانية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الجولان السوري المحتل.

وأشار العقيد فراس سماره رئيس قسم الجاهزية في المحافظة إلى أن سلطات الاحتلال قامت في وقت متأخر من الليل بإضرام النيران في المنطقة الواقعة إلى الغرب من قرية صيدا الحانوت المحررة ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والأراضي الرعوية والعشبية فيها لافتا إلى أن إخماد النيران تم بالتعاون بين عناصر فوج الإطفاء ومديرية زراعة القنيطرة.

وأوضح مدير زراعة القنيطرة المهندس شامان الجمعة أن الحريق المفتعل أدى إلى تضرر نحو 70 دونما من محصول القمح و 20 دونما من الأراضي الرعوية.