أبراج يوم السبت مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٨/ ٦: شخص مقنع يوظف سحره الشخصي لشق طريقه محظوظ نادرا ما يعيش العوز المادي يتميز بذوقه المنزلي الرائع علاقته بالاسرة جيدة، الفترة القادمة عبء او عمل ثقيل في ميدان العمل، فرصة مناسبة لمتابعة عروض، الاشهر القادمة ارتباط للبعض او شراكة او تسوية، استرداد دين، استعادة موقع للبعض، عقد مهني او عاطفي

الحمل: فترة جيدة ومحظوظ لتناقش المواضيع، انطلق وحاول تقديم مساعدة لاحد من محيطك، تغيير إقامة الظروف مشجعة تنجح لقاءاتك على انواعها، بانتقال القمر للعذراء تكون اعمالك ثقيلة وتتزامن لذلك تسبب لك توتر وقلق، انتبه لتراكم العمل ولمجالاتك وتطوير عملك حتى يتماشى مع حياتك، تمضي وقتا سعيدا مع الاحبة، تغيير مكان اقامة او تسوية مسألة قانونية

الثور: لا تنجرف وراء حماستك واهتمبصحتك وباعطاء الاولوية للعائلة، تفتح ابواب حوار تواصل مع عائلتك ببعض الاصلاحات، الحظ المطلق ياتيك مساء لتنجح مساعيك مع الاحبة ويكون التفاهم سيد الموقف، خبر يخص اولاد، حاول ان تجد حلا

الجوزاء: توسع دائرة التعارف، يوم ملائم لطلب قرض او تسليف، او قضية جيران او حركة تواصل على صعيد قانوني، تتلق مفاجآت سارة او هدية، مرونة بالحوار، تتحمل كافة المسؤوليات وقد يطلب منك احد مساعدة عائلية او تظهر اعطال منزلية لذلك خفف وابتعد عن المتاعب، بانتقال القمر للعذراء انتبه لانه ضمن مربعك انتبه من الكلمات الجارحة.

السرطان: : نهارك فيه نجاح وتفاوض يخص مال او تناقش راتب او تتلقى مفاجأة سارة او هدية، مساء تعبر عن عواطفك ورايك الواضح، تقوم بزيارات واتصالات وتفتح الفترة القادمة على الاحتمالات المتنوعة، التقصير ممنوع لذلك تكون في حركة واخوة وجيران تبدأ فيها من الليل، تكثر اتصالاتك وتنقلاتك، تظهر امور مالية مساء

الأسد: نهارك مثمر ونشيط ومليء بالحماسة والعزيمة وخاصة ان القمر ببرجك حتى المساء، تطرح افكار جريئة وتستفبد من وجود القمر ببرجك، وبانتقاله للسرطان تناقش موضوع مالي، افتح عينيك جيدا قبل الموافقة على اي عقد، تحتاج للدفع بالامور المهنية العائلية المالية

العذراء: تحدد مسارك وتضع هدف أمام عينيك، تاخير والتباس وملل منذ يومين، مساء القمر ببرجك حتى تطوي صفحة مساء، تزداد رغبتك تدريجيا بالتجديد وتفرح لاخبار سعيدة، تعود لنشاطك المعهود، احذر مزاجيتك وعصبيتك مع الغير، تنفض غبار التعب عنك، مساء الجو إيجابي، تلتقي بشخص يلفت انتباهك

الميزان: ترقية وترفيه عن النفس مشاركة بنشاط اجتماعي، حظوظ على كل المستويات، تتحرك بذكاء، بانتقال القمر للعذراء تتراوح أعمالك بمكانها، انتبه من التأخير والفوضى وانتبه لصحتك.

العقرب: تعب، تتنفس وتقدم أفضل ما عندك، لا تستخف بالعمل، نهاك يحمل لك اعمال متنوعة، لا تجازف بمركزك الاجتماعي، حتى لا تسبب الفشل لنفسك، بانتقال القمر للعذراء تنتقل لمرحلة ايجابية وتسمع مباحثات مع اصدقاء، فترة جريئة تتحرك بكل الاتجاهات، مساء تتعرف لاشخاص من بيئة مختلفة، رحلة استكشافية

القوس: انت لست كما كنت عليه في الفترة الماضية، نهارا استعداد فوري لعمل اتصالاتك واجراء مفاوضاتك، مساء تتغير الفترة بصورة متعبة تترك صورة ايجابية عنك لان الفترة القادمة تحمل لك مسؤولية ويجب ان تعمل تحسين على مستوى عملك حتى تصل لتسوية مع غرباء ومسؤولين، تصليحات واعطال

الجدي: تلعب دور الحكم ببعض النزاعات وبامكانك معالجة بعض الامور بمنطق وموضوعية وتصل لانسجام مع مختلف الاطراف، بانتقال القمر لبرج العذراء مساء الظروف مناسبة لتحصل على فرصة وتكون الاتصالات ناجحة مع الخارج، الفترة القادمة جيدة بالعموم والحظ قادم، استفزازات متنوعة، كن مرنا لان الحركة قوية مساء

الدلو: متعب ومزعوج بسبب القمر الموجود ببرج الاسد، تجادل انتبه من ردة الفعل، بامكانك ان تنجح، لا تعرض نفسك للارهاق فترة متطلبة، بانتقال القمر للعذراء لا تترك انطباع سلبي على صعيد الشركاء، مساء فترة ايجابية على صعيد مسائل مالية، لا تستعجل بأعطاء اي موافقة قبل ان تسمع النصائح وتستشير، تلتقي بشخص يلفت انتباهك

الحوت: يوم مهم يقدم لك فرصة للتطور وتنجح، لن يأتي النجاح على طبق من فضة، تتعرض تصرفاتك لاستجوابات وتساؤلات، بارد وغير مبالي بما يدور بمحيطك، الوضع فيه عرقلات، فترة متوترة لا تنفعل حتى تتفادى المشاكل ، لا تترك انطباع سلبي على صعيد الشركاء، مساء ضاعف جهودك لتحافظ على ماء وجهك، ربما الخصم اقوى منك