مقتل عشرات الارهابيين خلال يومين فقط

جهينة نيوز:

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الإرهابيين حاولوا يومي 6 و 7 يونيو/حزيران مهاجمة مواقع القوات الحكومية السورية حيث قتل أكثر من 140 مسلحا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء فيكتور كوبشيشين، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي: "في 6 حزيران/يونيو، ومع حلول الظلام، قام حوالي 500 مسلح من جماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) والتشكيلات المتحالفة معها، بمهاجمة مواقع القوات الحكومية في بلدة الجبين وتل ملح في ريف حماة: شاركت في هجوم المسلحين ست دبابات وأربع مركبات قتالية للمشاة و 20 مركبة دفع رباعي مزودة برشاشات ثقيلة وغيرها من المعدات العسكرية.