غوغل تحذر واشنطن من عواقب وخيمة نتيجة العقوبات على هواوي

جهينة نيوز:

حذرت شركة "غوغل" الأمريكية، من أن تشديد القيود الأمريكية على عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي"، قد يكون له عواقب وخيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة.

كتبت "فاينانشيال تايمز" عن "غوغل": "في الوقت الذي يتوقع فيه أن تلحق القيود الأمريكية ضررا بـ"هواوي" على المدى القصير، يحذر الخبراء من أن الإجراءات الأمريكية قد تجبر الشركة الصينية على البحث عن حلول مستلقة وتطوير التكنولوجيا الخاصة بها، ما سيلحق الضرر بالوضع المهيمن لشركات أمريكية مثل "غوغل"، على المدى الطويل".

وأضافت الصحيفة أن "غوغل" تشعر بالقلق من التداعيات السلبية بسبب عدم السماح لها بتحديث نظام التشغيل الخاص بها "أندرويد" المثبت على هواتف "هواوي"، وتتخوف من أن ذلك سيدفع الشركة الصينية لتطوير نظامها الخاص.

وكانت "غوغل" قد أوقفت في وقت سابق تعاونها مع "هواوي" في استخدام نظام "أندرويد" على هواتف "هواوي"، وذلك امتثالا للقيود التي فرضتها واشنطن على الشركة الصينية، حيث أدرجت وزارة التجارة الأمريكية "هواوي" في قائمتها السوداء وحظرت التعاون معها دون الحصول على تصريح مسبق.

يشار إلى أن "هواوي"، التي تعد ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، اعتمدت منذ فترة على نظام تشغيل "أندرويد" من "غوغل" لتشغيل هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية، ولكن في ظل القيود الأمريكية، أعلن العملاق الصيني أنه سيطلق نظاما بديلا لـ"أندرويد" الخريف القادم.