6 شهداء يمنيين جراء اعتداء مرتزقة تحالف العدوان على مسجد بالضالع

جهينة نيوز:

استشهد ستة يمنيين جراء اعتداء مرتزقة تحالف العدوان على أحد المساجد في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر يمني محلي قوله إن مرتزقة العدوان “أقدموا على الاعتداء على مصلين في أحد المساجد بمديرية الأزارق ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين واختطاف أربعة آخرين”.

يشار إلى أن اليمنيين في المناطق الخاضعة لمرتزقة تحالف العدوان يتعرضون لانتهاكات كبيرة بشكل يومي تنفذها قوى العدوان والاحتلال ومرتزقتهم.

من جهة أخرى تمكن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم من إفشال هجومين واسعين لمرتزقة النظام السعودي على مواقعهم في الشرفة ورشاحة بصحراء البقع بقطاع نجران وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا في وقت سابق اليوم من صد هجوم واسع لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز وقتل وإصابة أكثر من 50 من المرتزقة.