إخماد حرائق عدة في السويداء أحدها بمساحة تقارب 100 دونم

جهينة نيوز:

أخمدت فرق الإطفاء بالسويداء اليوم بالتعاون مع الأهالي حرائق عدة نشبت بمواقع متفرقة بالمحافظة بعضها طال مساحات واسعة مغطاة بأعشاب يابسة وألحق أضرارا بأشجار مثمرة.

وذكر آمر زمرة الإطفاء في فوج إطفاء السويداء كمال برجاس أن الفوج تعامل اليوم مع أكثر من 15 حريقا نشبت بمساحات متفاوتة مغطاة بأعشاب جافة كثيفة داخل المدينة ومحيطها وبعضها بين منازل المواطنين حيث تمت السيطرة عليها وإخمادها بالتعاون مع الأهالي قبل توسعها وأكبرها طال مساحة تقدر بنحو 20 دونما على طريق كناكر جنوب غرب المدينة وألحق أضرارا بأشجار زيتون وعنب وخطوط هاتف بالمكان إضافة إلى إخماد حرائق أعشاب يابسة على طريق ظهر الجبل وغرب كل من دوار الثعلة وصالة قصر النجمة ومفرق مصاد وعلى طرق بلدات بكا والرحى قنوات وغيرها.

كما أخمدت وحدة إطفاء شهبا بعد ظهر اليوم حريقا كبيرا أتى على مساحة تقارب 100 دونم معظمها مساحات مغطاة بأعشاب يابسة في أراضي منطقة طفحة ذات الطبيعة الجبلية الوعرة على طريق شهبا نمرة والتي يصعب وصول الآليات الكبيرة إليها حسب آمر الزمرة فيها محمود ملي حيث تم التعامل معه وإخماده بالوسائل اليدوية بالتعاون مع أهالي المنطقة قبل أن يندلع حريق آخر بعد نحو ساعة بأعلى المنطقة نفسها باتجاه المشاريع الزراعية تمت السيطرة عليه كذلك قبل تمدده بشكل أوسع مشيرا إلى تضرر كروم مشجرة باللوزيات والعنب بالمنطقة.

بينما أخمدت وحدة إطفاء صلخد ثلاثة حرائق بأعشاب يابسة في المدينة أحدها ضمن القلعة بحسب آمر الزمرة يامن سلوم.

وأخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي أمس الأول حريقا كبيرا نشب في حقول زراعية على السفح الشرقي لتل الخضر غرب قرية الغيضة الشمالية أقصى شرق المحافظة أتى على مساحة تقارب 150 دونما في منطقة ذات طبيعة جبلية معقدة على شكل مدرجات فيها كروم لوز وتين وعنب وتفاح وتنتشر فيها أعشاب يابسة كثيفة.

وتخمد وحدات وفرق الإطفاء المتأهبة على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي العديد من الحرائق يوميا بعد ازدياد

معدلاتها في الآونة الأخيرة منها ما هو ناجم عن عوامل طبيعية وأخرى بشرية ناتجة عن الحرق العشوائي والمفتعل وعدم التقيد بشروط وقواعد الوقاية والسلامة في ظروف كهذه في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأعشاب الجافة الكثيفة وهبوب الرياح حيث طال بعضها آلاف الدونمات ما بين محاصيل حقلية وأشجار مثمرة وحراجية ومراع وأعشاب يابسة.