غوتيرش: ميثاق الأمم المتحدة مهدد لأول مرة منذ 75 عاما

جهينة نيوز:

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن قيم ميثاق الأمم المتحدة، باتت مهددة للمرة الأولى منذ 75 عاما.

وقال الأمين العام، إن المنظومة التي ترسخت، بعد الحرب العالمية الثانية، تمكنت على مدى 75 عاما، من منع الانزلاق نحو كارثة جديدة، ومن ضمان احترام حقوق الإنسان. ولكن التعاون الدولي، يقع اليوم تحت ضغط عظيم، وقيم ميثاق الأمم المتحدة اليوم مهددة".

وأضاف غوتيريش: "لا يمكن لأي دولة، بشكل منفرد، أن تعثر على حلول للمشاكل القائمة، ولكن في نفس الوقت يهاجم المسلك المتعدد الأطراف".

وشدد على أهمية قيام العلاقات الدولية على أساس معايير القانون الدولي، وعلى النهج الشامل.

وقال: "نحتاج بالذات لمثل هذا النظام، في القرن الحادي والعشرين".

وتنظم فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو، تحت عنوان "تطوير أجندة التنمية المستدامة"، بمشاركة ممثلين عن 140 دولة، وحضور عربي فعال.

تاس