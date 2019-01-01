تصريح مفاجيء من الرئيس الصيني بخصوص تقنية الجيل الخامس

جهينة نيوز:

في تصريح مفاجيء أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن استعداد بلاده لمشاركة خبرتها، بما فيها تلك المتعلقة بتكنولوجيا "5G" مع الدول الشريكة معها، مشددا على أن بكين ستبقى داعما قويا للعولمة الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس الصيني في جلسة حوار عقدت في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وقال شي متحدثا إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الصين تسعى لإقامة "تعاون مفيد للطرفين مبني على المساواة والاحترام المتبادل".

ورد الرئيس الصيني بطريقة طريفة على سؤال حول نتيجة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، وقال: "ربما تكون الإجابة بين الأوراق التي في يدي"، الأمر الذي أثار استحسان وتصفيق الحاضرين في الجلسة.

لكنه أضاف قائلا: "لا أعرف"، مشيرا إلى أن الصين من الداعمين الأقوياء للعولمة وهو اتجاه تاريخي، وأن مكافحة العولمة هي ظاهرة حديثة، لكن لن يكون بمقدورها وقف اتجاه العولمة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تخوض بكين فيه حرب تجارية شرسة مع واشنطن، وطالت هذه الحرب شركة "هواوي"، التي تعد من أبرز مطوري معدات شبكات "5G" في العالم، وأدرجتها الولايات المتحدة في قائمتها السوداء.

نوفوستي