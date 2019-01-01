الكشف عن "سفينة هواوي" التي ترد بها على صفعة "أندرويد"

جهينة نيوز:

كشفت تسريبات مؤخرا عن صور أولية لبراءات الاختراع لنظام التشغيل التي تقدمت بها شركة "هواوي" الصينية في أوروبا، وذلك لمواجهة الصفعة التي تلقتها من نظام تشغيل "أندرويد" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية.

ويحمل نظام التشغيل الجديد اسما رمزيا، هو "آرك أو أس"، أو نظام التشغيل السفينة، و"سفينة هواوي أو إس" أو باختصار "السفينة" (آرك) أو "سفينة هواوي" (هواوي آرك)، بحسب موقع "تيك نيف" التقني.

ومن خلال النماذج الأولية المسربة، يمكن رؤية وجود تطبيقين من "أندرويد"، غير أنه لا يمكن معرفة ما إذا كان نظام التشغيل "سفينة هواوي" سيكون مدعوما من "أندرويد" أو ما إذا كان يستند أساسا إلى واجهة مستخدم ترتكز إلى "أندرويد".

ومن مفاجآت نظام التشغيل "سفينة هواوي"، أنه لن يتضمن موقع "غوغل بلاي" ولا تطبيقات "غوغل"، إذ ستتوقف الشركة الصينية عن تراخيص استخدامها بدءا من الـ 19 من أغسطس/آب المقبل.

ومن خلال الصور، يمكن رؤية الملاحظة التي تشير إلى أن التطبيق يأتي متوافقا مع "أندرويد غرين ألاينس"، وهو شكل من الشراكة الاستراتيجية التي تأسست في عام 2016 بين "غوغل" الأمريكية وكل من "هواوي وتنسينت وبايدو وعلي بابا ونت إيز"، بهدف تحسين جودة نظام التشغيل "أندرويد" في الهواتف الصينية.

وكالات