الروبوتات ستحل مكان البشر بعد 10 سنوات

جهينة نيوز:

كشف مسؤول في شركة أمازون والتي تعد إحدى أكبر الشركات في العالم أن كوكب الأرض ليس أمامه إلا 10 سنوات فقط لتحل الروبوتات مكان البشر.

ونقلت رويترز عن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” قوله في مؤتمر أمازون في لاس فيغاس إن العالم أصبح الآن على بعد خطوات بسيطة من مرحلة جديدة قد لا يكون فيها مكان للبشر أو الأيدي العاملة.

وأضاف بيزوس: “سيتم بناء الروبوتات من أجل الاستخدام التجاري والتي سيمكنها بدورها أن تدرك الأشياء التي تفعلها بكفاءة أفضل من كل البشر.. لن يمضي وقت طويل حتى تحل تلك الروبوتات محل الأيدي البشرية”.

وأشار بيزوس إلى أن الروبوتات بمرور الوقت مثلا يمكن أن تحل بدلا من البشر في مستودعات البيع بالتجزئة وتلتقط أوامر العملاء وأصحاب العمل وتنفذها بكفاءة وبنسبة خطأ منعدمة تقريبا.

يشار إلى أن بعض العلماء والخبراء حذروا من سيطرة الذكاء الاصطناعي على حياة البشر ككل وتهديد مستقبلهم وليس فقط الموظفين بل بكل مجال يدخل به هذا الذكاء فيما اعتبر البعض الأمر سوقا جديدا لخلق فرص عمل جديدة.