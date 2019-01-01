المطران حنا: الانحياز الأمريكي للاحتلال يشجعه على التمادي بانتهاكاته

جهينة نيوز:

جدد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس إدانته انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومدينة القدس المحتلة مؤكداً أن الانحياز الأمريكي للاحتلال يشجعه على التمادي بهذه الانتهاكات.

ونقلت وكالة معا عن المطران حنا قوله خلال لقائه وفداً من أساتذة المدارس الثانوية في الخليل اليوم إن القدس المحتلة مدينة لها طابعها الخاص ومكانتها الروحية السامية وما تتعرض له من استهداف غير مسبوق يهدف إلى طمس معالمها وتزوير تاريخها وتهميش وإضعاف الوجود الفلسطيني فيها.

وشدد المطران حنا على أن القدس المحتلة كانت وستبقى عاصمة فلسطين داعياً إلى وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويدها.