بوتين: الحرب التكنولوجيا الأولى بدأت و سياسات واشنطن ستؤدي إلى صراعات وحروب

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدولار تحول إلى وسيلة ضغط تستغلها واشنطن لمصلحتها.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن محاولات الولايات المتحدة فرض سيطرتها على العالم ستؤدي إلى صراعات وحروب.

وخلال جلسة منتدى الطاقة الروسي الصيني الذي يعقد ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أعلن بوتين أن روسيا مهتمة بتوسيع وجود الشركات الصينية في السوق الروسية وتثمن عالياً رغبة رجال الأعمال الصينيين في العمل المشترك.

وأكد بوتين أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للتعاون في مجال الطاقة مع الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أبرز مستهلكي الطاقة.

وأوضح بوتين أن بلاده تعتبر أحد الموردين الرئيسيين لموارد الطاقة إلى الصين حيث تم توريد 67 مليون طن في العام الماضي كما تم بناء 4 مفاعلات في المحطة النووية في الصين بمشاركة روسيا.

وأشار بوتين إلى تعاون روسيا مع الصين في مجال الطاقة النووية السلمية معربا عن استعداد بلاده لتعميق هذا التعاون وتطويره.

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محاولات إخراج عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" من الأسواق العالمية ليس إلا بداية لحرب تكنولوجية عالمية.

وقال بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي، إن "الوضع المحيط بـ"هواوي"، التي يحاولون مضايقتها وإخراجها من الأسواق العالمية، ليس إلا أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث".

و عن الحرب التجارية بين الصين و امريكا رد الرئيس فلاديمير بوتين، بشكل جميل وطريف، على سؤال حول موقف روسيا ودورها، في الحرب التجارية الطاحنة الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال بوتين، خلال رده على المشرفة على جلسة حوار عقدت في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "هناك مثل صيني يقول، إن القرد الذكي يجلس جانبا عندما يتعارك نمران في الوادي، منتظرا كيف سينتهي ذلك".

وأثار الرد استحسان وتصفيق الحاضرين.