إصابة عدد من المدنيين الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة بلعين

الجمعة, 7 حزيران 2019 الساعة 17:27 | سياسة, عربي

إصابة عدد من المدنيين الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة بلعين

جهينة نيوز:

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة بلعين الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المشاركين في المظاهرة التي انطلقت من وسط القرية وفاء للقدس والمقدسات ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق واحتراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية في اقتحام المدن والقرى الفلسطينية ومداهمة منازل الفلسطينيين واعتقالهم والتنكيل بهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.


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