وائل كفوري ينفصل عن زوجته رسمياً

جهينة نيوز:

أعلنت الإعلامية ريما نجيم عبر برنامجها الاذاعي خبر طلاق الفنان وائل كفوري عن زوجته أنجيلا بشارة، إذ قالت: "أُعلن بصفتي الرسمية أنّ الفنان وائل كفوري رجل مطلق رسمي على الورق، لديه عائلة رائعة وابنتان (ميشيل وميلانا) "متل القمر" وعلاقته جيدة مع زوجته السابقة. كفى هذه الحملة غير المبررة".

وتابعت: "وائل كفوري حسمها وقال لي احسميها على الهواء، أشكرك على ثقتك ومحبتك، وكل التوفيق في حياتك".

تجدر الإشارة إلى أن شائعات كثيرة تناولت سابقا خبر انفصال كفوري عن زوجته، ويعود ذلك لعدم ظهورهما سويا منذ زواجهما سريا في قبرص عام 2011.