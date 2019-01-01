سفينة حربية أمريكية تعترض طريق سفينة روسية في بحر الصين الشرقي

الجمعة, 7 حزيران 2019 الساعة 14:09 | سياسة, عالمي

سفينة حربية أمريكية تعترض طريق سفينة روسية في بحر الصين الشرقي

جهينة نيوز:

أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي اليوم أن سفينة حربية أمريكية قطعت فجأة مسار سفينة روسية ثقيلة مضادة للغواصات في بحر الصين الشرقي ما اضطر الاخيرة للمناورة وتغيير اتجاهها بسرعة لتفادي الاصطدام.

وقالت الخدمة الصحفية التابعة للأسطول في بيان إن الحادث وقع عند الساعة 35 ,6 بتوقيت موسكو عندما غيرت السفينة الحربية الأمريكية “تشانسيلورزفيل” بشكل مفاجئ اتجاهها ومرت على بعد 50 مترا من السفينة الروسية أميرال فينوغرادوف.. واضطر طاقم السفينة الروسية لتفادي الاصطدام بالمناورة التي تقتضيها حالات الطوارئ.

وأضاف البيان “إن قبطان السفينة الروسية أرسل رسالة احتجاج إلى قيادة السفينة الأمريكية عبر الموجة الدولية يحذرها فيها بأن مثل هذه الأعمال غير مقبولة”.

المصدر: وكالات


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