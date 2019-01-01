روسيا.. الطلب على النفط قد ينخفض نحو مليون برميل يوميا في 2019

جهينة نيوز:

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن الطلب على النفط قد ينخفض نحو مليون برميل يوميا في 2019، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف نوفاك "هناك تقديرات تشير إلى أنه كان من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بحوالي 1.3-1.4 مليون برميل يوميا في 2019، وبسبب الحروب التجارية، فقد يقل الطلب أقل من مليون برميل. هذا عامل عدم يقين كبير"، حسب إعلام روسي.

وأشار نوفاك إلى "تراجع العوامل الأساسية التي تشكل أسعار النفط، مثل توازن العرض والطلب، في حين تطغى عوامل أخرى مثل بعض الأخبار وفرض العقوبات والحروب التجارية، وهذه أمور لا يمكن التنبؤ بها".

وأعرب نوفاك عن اعتقاده بأن اتفاق (أوبك+) الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، "أداة جيدة تساعد على التعامل مع حالات عدم اليقين وإزالة المخاطر".

وبدأ التحالف خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا لمدة ستة أشهر اعتبارًا من مطلع العام الجاري.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا عن استيائه من العجز الهائل في التجارة مع الصين.

ومنذ 10 أيار الماضي، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية مرة أخرى من 10 بالمائة إلى 25 بالمائة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

كما أصدر ترامب تعليمات للبدء في عملية رفع الرسوم على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية .

ومنذ مطلع الشهر الجاري، فرضت السلطات الصينية رسومًا على أكثر من 5 آلاف سلعة بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة.