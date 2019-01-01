الجيش السوري يستوعب هجوماً شنته المجموعات المسلحة على ريف حماه الشمالي

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة سانا، اليوم، ان الجيش السوري بعد اشتباكات الأمس مع المجموعات الإرهابية المهاجمة على نقاط المواجهة في ريف حماة الشمالي، استوعب الهجوم وثبت نقاط تواجده واعاد تمركز قواته.

هذا وقضت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في حماة على مجموعات إرهابية هاجمت النقاط العسكرية على محور تل الجبين وتل ملح بالريف الشمالي الغربي بالتوازي مع ضربات مركزة على إمداداتها القادمة من ريف إدلب الجنوبي.

وذكرت سانا أن وحدات من الجيش ردت على خروقات المجموعات الإرهابية برمايات مكثفة بسلاح المدفعية على أوكار ومواقع انتشار إرهابيي “كتائب العزة” التي تضم المئات من المرتزقة الأجانب في بلدات مورك وكفرزيتا والأربعين وحصرايا بالريف الشمالي الغربي.

ولفتت الوكالة إلى أن الضربات أسفرت عن إيقاع قتلى ومصابين بين إرهابيي “كتائب العزة” وتدمير إمداداتهم وتجمعاتهم ومنصات إطلاق صواريخ وأوكار لهم كانوا يتخذون منها منطلقا لتنفيذ اعتداءاتهم.

وبينت أنه بنتيجة الاشتباكات استعادت وحدات الجيش عددا من النقاط بعد إيقاع العديد من القتلى بين صفوف الإرهابيين وتدمير آلياتهم وبدأت بملاحقة فلولهم في المنطقة.