"واتساب": ميزة جديدة تحدّد مستقبل تطبيق المراسلة وكسب المال

جهينة نيوز:

كشفت شركة واتساب المملوكة من فايسبوك، النقاب عن ميزة جديدة تحدّد مستقبل تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم، وقد تساعد الكثير من الأشخاص على كسب المال وتفعيل الأعمال.

فقد أعلنت أن التطبيق في صدد اطلاق ميزة جديدة يطلق عليها اسم "الأزرار التفاعلية" ستُتاح على الأرجح للشركات، وليس للمستخدمين العاديين.

اذ سيصبح بإمكان العملاء النقر على أزرار مخصصة تؤدي إلى مهام محددة داخل واتساب، بغية تفاعل الشركات مع الزبائن من داخل تطبيق المراسلة وذلك لتسهيل عمليات الشراء والتسليم.

يذكر أن الشركة لم تعلّق بشكل رسمي حول موعد تفعيل الميزة حتى الآن.