باحثون صينيون يطورون علاجا جديدا لمرض السكري

جهينة نيوز

حقق باحثون صينيون اختراقا في تطوير نوع جديد لمادة “الهيدروجيل” لعلاج مرض السكري من النوع الأول /تي1دي ام/.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة شينخوا عن فريق بحث من جامعة تيانجين بقيادة البروفيسور تشانغ لي قوله إن هذا النوع الجديد من /الهيدروجيل/ يمكن أن يغطي الجزر الصغيرة التي تزرع علاجا للمرضى كمواد مناعية ممتازة لزراعة الجزر.

و/تي1دي ام/ هو مرض مزمن يؤثر في نحو 30 مليون شخص حول العالم وزرع الجزر المغلفة هو علاج واعد للمرضى.

وفي التجربة التي نفذها الفريق الصيني عاد مئة بالمئة من الفئران بسرعة إلى مستوى مستقر من سكر الدم في غضون يومين وبقى لمدة 150 يوما على الأقل دون أي علاج مناعي وذلك بالمقارنة مع الهيدروجيل التقليدي الذي يحتاج من 5 الى 7 أيام لتحقيق السيطرة على سكر الدم ويبقى لمدة 20 يوما فقط