أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٧/ ٦: من صفاته التردد والتقلب والحساسية، قوي الارادة، غامض ببعض الامور، براعة ونجاح في العلاقات العامة والقيادة، سنة تألق وقطف ثمار، تحقق النجاح بكل فخر ونجاح، تارجح بين النجاح والفشل، سنة مواتية للشراء والتقزيم وكل ماله علاقة بالمال، سنتك تحقق لك المال وتجعلك بمنأى عن الخطر، تحقق كل احلامك وطرق جديدة في التفكير

الحمل: يحمل لك نهارك نجاح وازدهار تصل الى امر تسعى له يوم رابح تخصص وقت للاهتمام بشؤونك الخاصة، بالك مطمئن، تصحح خطأ تقوم بتسوية ومصالحة، ثقتك عالية، للبعض خبر يخص اولاد، للبعض تغيير مكان اقامة، للبعض ممارسة هواية ممتعة في وقت الفراغ، اهتمامك بالالعاب والتسالي للبعض حظوظ عاطفية.

الثور: تعالج مواضيع حساسة لا تهدر طاقاتك بالندم استخدمها لأمر يفيدك بحضورك مع العائلة تجد قاسم مشترك، مقابلة أو موعد امتحان تكيف مع الظروف وسيطر على انفعالاتك وحافظ على سلامة مصالحك ضمن العائلة أعطال وتصليحات، خبر عاجل او مزعج للعائلة

الجوزاء: يحملك نهارك حلول ايجابية ومعنويات مرتفعة تشعر بالرضا وسعادة تلعب دور جديد في محيطك وتحصد شعبية لا بأس بها تسمع أخبار مهمة، سفر قصير اتصالات لا تبق ساكن تحرك لتتلقى دعم وتكون قادر على التواصل بالعموم نهار ايجابي.

السرطان: فرص مالية و نجاح بالتواصل مع الآخرين تقدم لا يوجد تقصيرمجهود وتجتاز صعوبات على صعيد إداري ومالي وتهدف على هدف مهم، أمور مفاجئة هدايا مكاسب تبالغ بمصروفك خذ احتياطاتك، احم نفسك من شخص يخرب أمورك

الأسد: القمر ببرجك يساعدك على تخفيض ضغوطات معاكسة عليك، تقلب المعادلات لصالحك تربح تسوية و تتخلص من مشكلة واجهتك، تستعيد تألقك، نهار جيد للتعارف والتخالط وتتعرف على أشخاص جدد تستطيع معالجة كل ما يؤلمك،يلائمك هذا النهار لأنك مسيطر وأمورك جيدة.

العذراء: نهار قليل الحظ انهي مسؤولياتك المهمة ولا تكن ناكر للجميل، حسن وضعك وابتعد عن الجو المشحون حتى تتخطى اي عرقلة او تاجيل والأهم لا تصب غضبك على أحد انت بغنى عن متاعب واجه بأعصاب باردة أجواء غيرة ومنافسة المهم انتبه لنفسك.

الميزان: يوم جميل تنتهي من وضع صعب محاط بالاصدقاء والمعجبين، قدراتك عالية على منافسة لا تتردد من اي مشكلة او لقاء كن مستعد حضورك له تاثير قوي، مساء تستمتع بوقتك مع اصدقاء دعوات ومعارف فرص عاطفية، نهار رومنسي، اجتماعات ومقابلات

العقرب: تمول لمشروع وتجدد اتفاق مع شخص، خذ بعين الاعتبار ردات الفعل، ومشاريع عمل مع غرباء، انتبه من انفعال يسبب الضرر لعلاقاتك لا تتسرع برفض المسؤوليات ولا تتحدى أحد تشعر بحساسية من بعض المحيطين ثبت مكانتك وكن حكيم، استغل الفرص المتاحة.

القوس: حماسي يوم غني بالنجاحات قادر تعزز الاجواء وتتعاطى بافكار مهمة، فرصة للسفر وتغيير مكان اقامة، تنتهي من مشكلة وتتلقى وعود افراح ومصالحات اتصالات ودعوات ولقاء مهم يجدد حياتك عزز علاقاتك العاطفية، للبعض تجار تحقق ربح تجاري.

الجدي: : تعزز وضعك وتقوم بمصالحة وتسوية امور مالية مطلوب تكون واعي ودبلوماسي لمواجهة محيط الك كلمة فاصلة وظف مواهبك لا تتجاوز الحدود وتتحدث بمواضيع لا علاقة لك فيها تعالج مسائل بخصوص تمويل وقروض، انتبه على صحتك ولا تفكر بالماضي امور مالية وفواتير عنوان نهارك.

الدلو: تركز على شراكة خليك مسالم تطرا عرقلة تثير غضبك وتصطدم بآراء الآخرين كن حذر من اتهام ظالم والوقوع بيد المتآمرين، لاتجادل احتفظ بقناعاتك الذاتية، وانتبه من خطأ على صعيد شراكة يسببلك عرقة وتأجيل.

الحوت: مضغوط بشكل كبير وتظهر تحديات على صعيد وضعك العملي يجعلك تخرج عن الروتين المألوف نسق وقتك وابحث عن اعذار اطلب مساعدة وخذ قسط من الراحة وانتبه على صحتك وغذائك قلل كلامك كن طويل البال على الضغوطات