الرئيس المكسيكي: سندافع عن كرامتنا في وجه التهديدات الأمريكية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس المكسيكي اندرس مانويل لوبيز أوبرادور عزمه التوجه إلى الحدود مع الولايات المتحدة يوم السبت القادم تحدياً للتهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية ضد بلاده بذريعة أنها لم تضبط حدودها أمام المهاجرين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أوبرادور قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الهدف من زيارته المرتقبة لمدينة تيخوانا على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية هو الدفاع “عن كرامة المكسيك”، مضيفاً “نحن ندرس كل الخيارات إلا أن موقفنا هو الحفاظ قبل كل شيء على الصداقة مع شعب الولايات المتحدة”.

ودعا أوبرادور نواب كل الأحزاب والوزراء وممثلي السلطة القضائية المكسيكية إضافة إلى رؤساء شركات ونقابيين وزعماء روحيين إلى المشاركة في هذه الزيارة، معرباً في الوقت ذاته عن الثقة بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن لتجنب تطبيق رسوم جمركية على البضائع الآتية من المكسيك.

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية نسبتها 5 بالمئة على كل البضائع الآتية من المكسيك ما لم تتخذ الحكومة المكسيكية إجراءات إضافية لوقف تدفق المهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.