المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف العشوائية على مدينة محردة وبلدتي جبين وتل ملح

جهينة نيوز

في انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد استهدفت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية العشوائية منازل المواطنين في عدد من مدن وبلدات ريف حماة الشمالي.

و اعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة ومحيطها مساء اليوم بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين وممتلكاتهم في مدينة محردة وبلدتي جبين وتل ملح بالريف الشمالي.

و ألحقت الاعتداءات الإرهابية أضرارا مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتسببت اعتداءات المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبى أمس بعدد من القذائف الصاروخية على الأحياء السكنية فى مدينة محردة بحدوث دمار ببعض منازل الأهالي والبنى التحتية.

وردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بالريف الشمالي على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصليات صاروخية دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت في صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.