الحرارة تميل للانخفاض و امطار في هذه المناطق  

جهينة نيوز

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة يوم غد انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت

دمشق 35/22 33/21 34/21

القنيطرة 31/17 29/16 30/16

درعا 33/21 30/20 31/20

السويداء 35/20 32/19 33/19

حمص 34/18 33/17 34/17

حماة 35/19 34/18 35/18

الحسكة 41/22 37/21 41/21

اللاذقية 28/20 27/19 26/19

طرطوس 29/19 28/18 27/18

حلب 34/20 33/19 34/19

ادلب 32/20 31/19 32/19

ديرالزور 40/24 39/24 42/25

الرقة 37/22 36/22 39/23/.