السورية للحبوب: أكثر من 18 ألف طن كمية الأقماح المستلمة من الفلاحين حتى اليوم

جهينة نيوز

بلغت كمية الأقماح التي استلمتها المؤسسة السورية للحبوب منذ بداية شهر حزيران الجاري حتى اليوم 18332 طنا من مادة القمح.

وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم في تصريح لسانا أن “مراكز استلام الحبوب بالمحافظات لم ولن تتوقف عن العمل واستجرار واستلام القمح من الفلاحين والمنتجين طيلة أيام عيد الفطر والعطل الرسمية ما دام الفلاحون يقومون بتسليم محصولهم وذلك حفاظا على جهدهم ومحاصيلهم”.

وبين قاسم أن التغيرات المناخية هذا العام وزيادة نسبة الهطلات المطرية لعبت دورا في تأخر عملية الحصاد وبالتالي تأخر وانخفاض كميات الأقماح المستلمة من الفلاحين حتى اليوم.

يذكر أن الحكومة حددت سعر شراء طن القمح من الفلاحين بـ 185 ألف ليرة سورية وذلك بهدف دعم الفلاح ماديا وتشجيعه على الاستمرار بالعمل والإنتاج وتسليم محصوله لمراكز مؤسسة الحبوب إضافة لتوفير السيولة اللازمة لشراء المحصول وسرعة تسليم ثمنه للمستحقين.