تدمير أوكار وتحصينات لإرهابيي "النصرة" ومقتل العديد منهم بريفي إدلب وحماة

جهينة نيوز

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة على مقرات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة وخطوط امدادهم في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي وذلك في إطار ردها على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

ففي ريف إدلب الجنوبي دمرت وحدة من الجيش بضربات صاروخية مكثفة مقرات قيادة لتنظيم جبهة النصرة في بلدة معرتحرمة قضت خلالها على العديد من إرهابيي التنظيم الذي يضم مئات المرتزقة الأجانب.

كما دكت مدفعية الجيش تجمعات وتحصينات لإرهابيي "جبهة النصرة" في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي ما أدى إلى تدمير أوكار لهم وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

ودمرت وحدات من الجيش أمس 7 آليات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة بينها 3 مصفحات برمايات مكثفة على تحرك آليات لهم كانت متجهة من بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي باتجاه بلدة حصرايا بريف حماة الشمالي.

المصدر: سانا