رفع الحظر عن تناول المخدرات الطبيعية في هذه المدينة!؟

جهينة نيوز

سمحت إدارة مدينة أوكلاند الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، باستخدام الفطر وغيرها من المخدرات الطبيعية.

وأصبحت أوكلاند ثاني مدينة في الولايات المتحدة بعد دنفر، التي تسمح سلطاتها باستخدام المخدرات الطبيعية الموجودة في الفطر والصبار وبعض الشجيرات، والتي تحتوي على سيلوسيبين (مادة مهلوسة) وأشار مؤيدو القرار إلى حقيقة أنه يساعد على النجاة من الاكتئاب والإجهاد بعد الصدمة وبعض الحالات الأخرى، بالإضافة إلى تقاليد استخدامها لدى سكان أمريكا الأصليون، بحسب "واشنطن بوست".

والآن لا يمكنك إلقاء القبض على أو استجواب أو متابعة أي شخص آخر يتناول الفطر المهلوس ومشتقاته أو يشتريه أو يبيعه.

ويسمح شراؤه بشكل قانوني للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما، بالإضافة إلى ذلك، يجب على السكان الذين يعانون من اضطرابات نفسية، استشارة الطبيب قبل شراء الفطر.

ولا يزال الحظر المفروض في القانون الفيدرالي الأمريكي على مثل هذه النباتات والفطر ساري المفعول، علاوة على ذلك، لا يعفي رفع الحظر هذا من المسؤولية، على سبيل المثال، حين القيادة تحت تأثير المهلوسات.