ميسي يكشف تفاصيل "هروبه" من برشلونة!

جهينة نيوز

كشف نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن جانب من مغامراته مع النادي الكتالوني خلال سنواته الأولى مع الفريق، وذلك في مقابلة نشرها موقع "تي واي سي" الأرجنتيني، الخميس.

وتحدث ميسي، لأول مرة، عن هروبه من نادي برشلونة من أجل المشاركة مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد بكين 2008، إذ سافر حينها إلى إيطاليا ومنها طار إلى الصين.

وقال ميسي: "لقد هربت إلى إيطاليا للحصول على التأشيرة، ومن هناك سافرت إلى الصين"، مضيفا: "كنت غاضبا جدا من قرار النادي (بعدم السماح له بالسفر)، وقلت لهم لا أستطيع السيطرة على نفسي وأريد الانضمام للمنتخب".

وتمكن ميسي رفقة زملائه في المنتخب من الظفر باللقب في أولمبياد بكين 2008، ليكون ذلك أول ألقاب ميسي الدولية، مع المنتخب الأرجنتيني الأولمبي.

وأعرب ميسي عن شكره لمدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا، الذي سمح له لاحقا بالانضمام إلى منتخب الأرجنتين بشرط أن يرافقه أحد أعضاء النادي.

وانضم ميسي إلى معسكر منتخب الأرجنتيني مؤخرا، استعدادا لبطولة كوبا أميركا، التي ستقام في البرازيل من 14 يونيو حزيران الجاري حتى 7 يوليو تموز المقبل.

واستبعد ميسي فوز منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أميركا، وقال: "لسنا مرشحين للفوز بكوبا أميركا مثل السنوات الماضية. الآن نحن في مرحلة إحلال وتجديد".

لكنه استدرك قائلا: "سنخوض البطولة بنفس الحماس والرغبة في الفوز باللقب". وأضاف: "بعد كأس العالم أصبح الأمر صعبا جدا، أريد الفوز بلقب رفقة المنتخب".