استقرار أسعار الذهب

جهينة نيوز

استقرت أسعار الذهب اليوم لتحوم دون أعلى مستوى في 15 أسبوعا الذي بلغته في الجلسة السابقة مدعومة بمخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 43ر1331 دولارا للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الـ 20 من شباط الماضي عند 86ر1343 دولارا في الجلسة الماضية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2ر0 بالمئة إلى 60ر1335 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 95ر1336 دولارا للأوقية بينما ربح البلاتين واحدا بالمئة ليصل إلى 97ر806 دولارات للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 63ر832 دولارا أمس.