فشل التوصل إلى اتفاق بين واشنطن والمكسيك بشأن ملف فرض الرسوم الجمركية

جهينة نيوز

فشل الوفد المكسيكي بتحقيق نتائج في المحادثات التي عقدها امس الأربعاء في واشنطن لتجنّب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية عقابية نسبتها 5 بالمائة على جميع البضائع المستوردة من المكسيك اعتبارا من 10 حزيران/يونيو القادم.

وقالت قناة "سي إن بي سي"الأمريكية:" فشلت الولايات المتحدة والمكسيك في التوصل إلى اتفاق خلال محادثات التجارة اليوم الأربعاء".

يذكر أن خيسوس سيادي، نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أمريكا الشمالية، حذر في وقت سابق من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما جمركية جديدة على المكسيك.

جاء ذلك بعدما أعلن ترامب، الخميس 30 مايو/آيار، فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، بسبب ما وصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب عبر موقع "تويتر": "إن الرسوم ستستمر في الارتفاع بنسبة خمسة في المئة في كل شهر إلى أن تصل إلى 25% في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنها ستصبح دائمة في حال لم تتخذ المكسيك خطوات فعالة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها".