أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٦/ ٦: قليل الأحلام والتصورات، يرفض اللهو بفقاقيع الهواء وقصور الرمال، عادته المتأصلة فيه انها وليدة طبعه ومزاجه، الابتسامة تظهر على وجهه مشحونة من القلق والتفكير، معروف بالكفاءة وصفاء الذهن، يقوم بواجبه حتى النهاية، متمسك بالعادات، يبحث عن امر يغوص بتفاصيله وتعرجاته، يسرع لانتشال الاخرين من الضياع، يسطع نجمه ويحص نتائج مرضية إما على صعيد مهني وهناك ترقية لموضع أفضل، أجواء واعدة بشهرة ونجومية، تعزز حضور اجتماعي، تجد من يساعدك، على صعيد العاطفة يقع العازب في الحب أو يجد من يلفت انتباهه، تسوية خلافات للبعض، للبعض سفر خارج البلاد

الحمل: نهارك متعب، انت بحاجة لقوة تحرك، واترك من حولك يقررون عنك، لا تحرم ابتسامتك العائلية، حاول ان تهتم بامور العائلة، مساء تكون بأجواء الحظوظ حتى تعزز صداقة او شراكة او اولاد او تغيير مكان اقامة، مارس نشاطك الفني او الادبي، تعاون من افراد عائلتك

الثور: يقال عنك انك مغرور ومتكبر وانت عكس ذلك، من البديهيات الاولى ان يظهر لك حالة بحاجة لحماية او تبحث عن الغذاء العاطفي بوجه خاص، او بحاجة للتخلص من جمود حياتك النفسية، تحضر لمرحلة بنت الجيران، نهارك سريع ومقابلات مهمة، مساء بانتقال الفمر لمربعك وخاصة برج الاسد كن حذرا جدا، تمضي وقت بين افراد عائلتك، لا تعاند لان العناد يجرك لامور غامضة، تصادف لحظة متعبة

الجوزاء: امور مالية تلتفت لامورك الخاصة والحظ المالي يرافق خطواتك، انتبه لمصروفك فكر جيدا في المساء تغييرات كبرى على مستوى قدراتك واهليتك للسيطرة على النجاح ، اتصالات ومقابلات ناجحة وخاصة بانتقال القمر للأسد، قريب من صورة الكون الايجابية

السرطان: القمر ببرجك حتى المساء، يحمل لك في جعبته تطورات على صعيد اجتماعي وتزداد شعبيتك وتتصاعد، تركض بكل الحقول، تتحكم بتصرفاتك، مشاريع مدروسة فيها قوة وطاقة وتحصل على مكسب مالي بانتقال القمر لبرج الأسد، الفترة القادمة فيها دفعة، تتعرض لمبارزة او مصاريف اضافية

الأسد: نهارك يحمل لك قيل وقال وافشاء أسرار، حاول ان تتأكد من كل ما تسمعه، احتمال نهارك يحمل تأخير بجواب او خبر، نهار بطيء وخال من المستجدات، مساء ينتقل القمر لبرجك وتطوي صفحة لملفات عالقة وتعيد النظر وتستعيد قوتك، لا تستبق الامور مساء هنيئا لك بهذا المساء بسبب وصول القمر لبرجك.

العذراء: نهارك يحمل لك امور جيدة ودعوات ولقاءات، تحقق انجازات من خلال معرفة جديدة او تلتقي باصدقاء، لقاءات وتحالفات ودعم خارجي، بعض الاصداف تجد فيها لؤلؤ من خلال معرفة صديق جديد او صديق قديم، نهارك فيه اختراع وتتفحص مجموعة من الصور، بانتقال القمر للاسد كن حذرا جدا، كن مسالما، لا تصدق ما يقال، انت صاحب مسيرة مسالمة.

الميزان: تركيزك على العمل وتتعرض لعملية اتهام او انتقاد، تقوم بخطوة جديدة تجاه المسؤولين عنك، أثبت جدارتك وحافظ على وضعك العائلي والعملي، مساء يزداد عليك الطلب من الاصدقاء، تعاني من زيارات مفاجئة ودعوات، اطلب امنية لتتحقق مساء، مساء تكتشف حماقات او ذكريات او اشياء مزعجة

العقرب: بما ان القمر ببرج السرطان، نهارك جيد وتزداد طموحاتك وتطرق ابواب، تبحث عن قضايا وعروض جديدة، تنهي بعض معاملاتك على صعيد اوراق وتغيير بالحركة وتعبير عن رأيك، مساء تدخل فترة متعبة تجد لها حلا عن طريق توقيع، امور معقدة تجد لها حلا، اذا كانت خطوط متاهة فهي تمشي في النهار، مساء مقابلات وتتعرض لاتهام من محيطك العائلي، حافظ على صورتك الجميلة مساء

القوس: تطرح مشاكل تخصك وتخص امور مالية، تطلب مساعدة او تساعد احد من حولك، وتكون مصرا على نقاشات مالية فيها استحقاقات وتامين، مساء تكون قلقا بسبب الفواتير وبسبب بقايا مشاكل هامة، تهدر وقتك على الترهات، مساء بانتقال القمر لبرج الاسد كن هادئا لتدخل بفرص ايجابية وتكون امورك جيدة وناجحة والاجواء تساعدك على نتائج هامة، الفترة القادمة تحقق نتائج جيدة

الجدي: لا تسمح لاحد ان يؤثر عليك بشيء سلبي، بإمكانك ان تتجاوز الخلافات وتترفع عن الصغائر بهدف التوصل الى حلول مرضية، تحول وتغيير بانتقال القمر لبرج الأسد، لا تخالف القوانين لان وضعك يطمئنك اكثر، مرافقة مريض او فواتير وتحول نفسي واكتمال بانتقال القمر لبرج الاسد

الدلو: الأجواء ضاغطة ومتوترة قد تعاني من فترة طارئة او معاكسة، يظهر لك ان مناخك قاتم ومثير للقلق وخاصة بتراكم الاعمال، مشبع بالاسرار، كن مركزا على الشراكة ، شراكة عاطفية والجو العاطفي مشجع، اعمل قاسم مشترك مع الشركاء

الحوت: تلون نهارك بالوان قوس قزح، تستفيد من حظوظك المالية والمعنوية، مساء تدخل باجواء التنقل والتعب والتغيير بالاهداف وتعمل جدول لاعمالك، يتراكم العمل عليك وتعاني من ارهاق، وظف طاقاتك بمجال يفيدك مساء، عليك المشاركة بالفريق وبانتقال القمر للاسد فوضى وتراكم اعمال