"البوليساريو" تطالب مجلس الأمن بالضغط على المغرب لتدمير ترسانته من الألغام

جهينة نيوز:

بعثت جبهة البوليساريو الصحراوية، رسالتين لرئيس بعثة "المينورسو"، كولين ستيوارت، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية الكويتي منصور العتيبي، للضغط على المغرب ليزيل ألغام الجدار الترابي.

ودعا ممثل الجبهة الصحراوية لدى الأمم المتحدة محمد عمار، في الرسالتين إلى "ممارسة المجتمع الدولي للضغط اللازم على المغرب بهدف التقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحظر استخدام الألغام والأسلحة ذات الصلة"، مشددا على ضرورة "تخلص القوات المغربية من ترسانتها من الألغام".

وقال عمار إن "الألغام البالغ عددها 7 ملايين لغم في الصحراء الغربية، سببت خسائر فادحة بين المدنيين الصحراويين على جانبي الإقليم، كما أنها ألحقت الدمار بسبل معيشتهم ومواشيهم".

وأضاف أن "مثل هذه الخطوات تعتبر ضرورية ليس فقط لإنقاذ أرواح المدنيين، ولكن أيضا لضمان إحراز المزيد من التقدم على المسار السياسي".

وكالات