بدعم اقامة دولة فلسطينية .. موسكو وبكين تدعوان لتفادي أي خطوات تقوض حل الدولتين

جهينة نيوز:

دعت روسيا والصين جميع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية إلى الامتناع عن أي خطوات تقوض حل الدولتين.

وجاء في البيان المشترك الصادر في أعقاب المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو، اليوم الأربعاء، أن الجانبين يعتزمان "دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ودعت موسكو وبكين "جميع الأطراف المعنية بهذه العملية إلى تفادي أي خطوات تقوض حل الدولتين"، وأكدتا عزمهما على "المساهمة في استئناف المفاوضات بأسرع ما يمكن من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة وطويلة الأمد لقضية الشرق الأوسط بطرق سياسية ودبلوماسية على أساس المرجعيات القانونية الدولية القائمة، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام".

ويأتي ذلك على خلفية استعدادات الولايات المتحدة للإعلان عن خطتها للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن". ورفض مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الكشف عما إذا كانت "صفقة القرن" تعتمد على حل الدولتين.

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