العثور على أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي “داعش” بريف دير الزور بعضها غربي الصنع

جهينة نيوز:

عثرت الجهات المختصة أثناء استكمال عملياتها في تمشيط القرى المحررة في دير الزور على مستودع للأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في بلدة بقرص تحتاني بالريف الجنوبي الشرقي.

و خلال متابعة أعمال تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب حفاظا على حياة المدنيين وعودة آمنة لهم إلى قراهم ومنازلهم عثرت الجهات المختصة على مستودع للأسلحة والذخائر من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في بلدة بقرص تحتاني التابعة لمنطقة الميادين بريف دير الزور الشرقي بعضها غربي الصنع.

و يذكر أن الأسلحة والذخائر كانت مدفونة تحت مبنى تم تفخيخه من قبل إرهابيي تنظيم “داعش” حيث قامت وحدات الهندسة بتفكيك الألغام واستخراجها مبينا أن الأسلحة شملت رشاشات من عيار 7ر12 مم وقذائف هاون مختلفة العيارات والأحجام ابتداء من 80 ولغاية 240 مم معظمها كان مجهزا ومذخرا وكميات كبيرة من طلقات مدفع عيار 23 مم وطلقات مدفع رشاش متوسط وعبوات ناسفة وقذائف محلية الصنع.

وعثرت عناصر من قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأهالي في دير الزور في الحادي عشر من الشهر الماضي على كميات كبيرة من الأسلحة والقذائف في محيط قلعة الرحبة غرب مدينة الميادين من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” طمروها في مخابئ تحت الأرض قبيل اندحارهم بفضل بطولات الجيش العربي السوري.